Пугачева покинула свой замок в Грязи и уехала в сторону Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязи. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Певица Алла Пугачева покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, Примадонна уехала на Rolls-Royce в сторону Санкт-Петербурга. Опубликовано видео.

По данным SHOT, личный водитель Пугачевой около 08:20 выехал один на ее автомобиле Rolls-Royce из центральных ворот замка и уехал в Звенигород, что в 15 минутах от Грязи. Спустя час он вернулся и заехал на территорию замка с заднего входа, и около 10:30 выехал через него уже вместе с певицей. Как пишет канал, сейчас автомобиль направляется в сторону города на Неве.