Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певице Алле Пугачевой, с которой встретился на похоронах модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище, сообщило издание MSK1.ru. Представитель Кремля на церемонии прощания сначала подошел к семье и близким Юдашкина, обнял его вдову Марину и сказал несколько слов матери дизайнера, а после этого подошел к Примадонне.

Как вы? Я очень рад вас видеть, — сказал Песков Пугачевой.

Пугачева специально вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим давним другом Юдашкиным, который скончался 2 мая. Состояние певицы, прибывшей на панихиду и похороны, встревожило ее поклонников. Они отметили, что певица «еле ходит», и пройдя пару метров, тут же опирается то на помощницу, то на охранника. Всю гражданскую панихиду Пугачева находилась в первом ряду возле гроба рядом с дочерью, вдовой и матерью Юдашкина.

Ранее российский художник Никас Сафронов рассказал, что последний раз виделся с Юдашкиным на его дне рождения, 8 апреля. Живописец признался, что сначала он не узнал модельера, потому что он сильно похудел.

Валентин Юдашкин умер 2 мая. Модельер скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием.