«Еле ходит»: состояние Пугачевой напугало ее поклонников Поклонники заподозрили проблемы со здоровьем Пугачевой, пришедшей на похороны Юдашкина

Фото: Полина Богомолова/ТАСС

Певица Алла Пугачева и модельер Игорь Гуляев (в центре) во время церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Состояние певицы Аллы Пугачевой, приехавшей на похороны модельера Валентина Юдашкина из Израиля, встревожило ее поклонников. По их словам, артистка «еле ходит», передает побывавший на церемонии прощания с кутюрье журналист NEWS.ru. Такой вывод поклонники певицы сделали из наблюдений за Пугачевой, которая пришла на гражданскую панихиду и похороны Юдашкина 6 мая на Троекуровском кладбище.

Пугачева еле ходит, посмотрите. Пару метров пройдет — и опирается то на помощницу, то на охранника. И потом сразу в машину. Конечно, смерть друга для нее — большое горе, но такое впечатление, что у нашей Аллы серьезные проблемы с ногами и ей тяжело ходить, — рассказали поклонники Аллы Пугачевой.

Пугачева прилетела в Москву вместе с матерью Юдашкина Раисой Петровной за несколько дней до похорон модельера. В зал, где все желающие могли проститься с художником, певица прошла через отдельный вход. Всю гражданскую панихиду она находилась в первом ряду возле гроба рядом с дочерью Галиной, вдовой Мариной и матерью модельера. Затем она вместе со всеми проследовала на Троекуровское кладбище, где гроб с телом художника предали земле. При этом артистка действительно опиралась на окружающих ее людей, подтвердил журналист NEWS.ru.

Ранее корреспондент NEWS.ru запечатлел певицу Аллу Пугачеву у гроба скончавшегося 2 мая модельера Валентина Юдашкина. Народная артистка СССР прибыла на похороны своего друга, как и многие известные люди, знавшие знаменитого стилиста. Церемонию прощания с ним посетили представитель Кремля Дмитрий Песков, художник Никас Сафронов, певец Николай Басков, актер Владимир Машков.

Народный артист России, эстрадный певец Николай Басков рассказал NEWS.ru, что его последняя встреча с модельером Валентином Юдашкиным проходила у Елены Буйновой, супруги музыканта Александра Буйнова. Они говорили о жизни, о музыке и дальнейших планах. По словам Баскова, Юдашкину «было тяжело долго находиться среди гостей, но ему хотелось быть вместе с друзьями, поэтому сегодня мы все тут рядом».

Басков отметил мужество модельера, много лет боровшегося с раком. Певец выразил надежду, что дочь Галина достойно будет руководить Домом моды после смерти отца.