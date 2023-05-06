Пугачева приехала на похороны Юдашкина Певица Алла Пугачева пришла на похороны модельера Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина вместе с его матерью Раисой Петровной, передает корреспондент NEWS.ru. Кутюрье похоронят на Троекуровском кладбище. Артистка прибыла на черном Rolls-Royce в сопровождении автомобиля с охраной.

Официальная церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным проходит 6 мая на Троекуровском кладбище. В последний путь кутюрье провожают поклонники его таланта, друзья, включая певицу Аллу Пугачеву, и члены семьи — дочь Галина, вдова Марина и 78-летняя мать Раиса Петровна.

Алла Пугачева вернулась из Израиля в Россию за несколько дней до похорон Юдашкина. По словам Лаймы Вайкуле, Примадонна приехала в Москву специально для того, чтобы проститься с модельером.

Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — привела слова Пугачевой Вайкуле.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец в беседе с NEWS.ru назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Народный художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что показы Юдашкина отличались утонченным, нежным, изысканным стилем. По его словам, коллекции дизайнера напоминали средневековые Италию и Францию. Собеседник подчеркнул, что скончавшийся Юдашкин запомнился очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком. Сафронов добавил, что временем Юдашкина стали 1990-е, куда он «вошел как новая волна».

В день смерти Юдашкина президент России Владимир Путин направил родным и близким кутюрье телеграмму с соболезнованиями. Глава государства отметил талант и профессионализм дизайнера, а также его доброжелательность и обаяние.