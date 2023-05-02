«Вошел, как новая волна»: Сафронов об уникальных показах Юдашкина Художник Сафронов: Юдашкин вошел, как новая волна, его показы всегда были изысканными и нежными

Фото: fashion PPS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Показы модельера Валентина Юдашкина отличались утонченным, нежным, изысканным стилем, рассказал NEWS.ru народный художник Никас Сафронов. По его словам, коллекции дизайнера напоминали средневековые Италию и Францию. Собеседник подчеркнул, что скончавшийся Юдашкин запомнился ему очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком. Сафронов добавил, что временем Юдашкина стали 1990-е, куда кутюрье «вошел, как новая волна».

У него (Юдашкина. — NEWS.ru) утонченный стиль — Франция, Италия, причем Средневековье. Он умел подать изысканно, тона были всегда мягкими, не резкими, не яркими, не крикливыми. А продуманные, четкие. Валя умел показать на подиуме нежность. Приятная подача, мягкая. Он сам очень мягкий. Это проявлялось в улыбке, общении, движении. Спокойный. Он был художник с большой буквы, архитектор Возрождения. Как будто родился в другом веке, — заявил Сафронов.

Художник отметил, что Юдашкин «был более западным», чем умерший 30 апреля модельер Вячеслав Зайцев — «пользовался западными технологиями, западными открытиями в мире моды, тоже получил признание мировое».

Звезда Юдашкина взошла в 1990-е, Юдашкин вошел как новая волна. Взлетел очень ярко, его полюбили и политики, и артисты. Кобзон его поддерживал, и Татьяна Михалкова. Он был более западный, если можно так выразиться, по сравнению с Зайцевым — пользовался западными технологиями, западными открытиями в мире моды. Тоже получил признание мировое. Был душевным, теплым. Открытым. Фантазер. Экспериментировал, не боялся. Не использовал дешевые материалы, — подытожил Сафронов.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Кутюрье скончался в больнице от внутреннего кровотечения, которое было вызвано язвой желудка.