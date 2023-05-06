6 мая модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. На прощание с ним пришли звезды эстрады, политики и тысячи поклонников таланта кутюрье.

Гражданскую панихиду посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, специально прилетевшая из Израиля, юмористы Владимир Винокур и Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.

Также пришли стилист Сергей Зверев, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Марк Тишман, певица Наташа Королева, хоккеист Владислав Третьяк, актер Владимир Машков, художник Никас Сафронов.

Кадры прощания и похорон Валентина Юдашкина — в галерее NEWS.ru.

Актриса Лада Сизоненко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Лада Сизоненко

Эксперт моды Эвелина Хромченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт моды Эвелина Хромченко

Юморист Владимир Винокур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Владимир Винокур

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Юмористка Клара Новикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юмористка Клара Новикова

Модельер Сергей Зверев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Сергей Зверев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Певец Олег Газманов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Олег Газманов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин

Музыкант Александр Розенбаум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Александр Розенбаум

Актер Владимир Машков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Машков

Художник Никас Сафронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов

Певец Марк Тишман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Марк Тишман

Певица Наташа Королева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наташа Королева

Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели

Певец Николай Басков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Николай Басков

Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой

Певец и композитор Аркадий Укупник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец и композитор Аркадий Укупник

Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена

Певица Алла Пугачева

Фото: Полина Богомолова/ТАСС

Певица Алла Пугачева

Хоккеист Владислав Третьяк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист Владислав Третьяк

Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)

На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным

На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище