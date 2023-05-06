Пугачева и Песков простились с Юдашкиным: скорбные кадры похорон модельера

6 мая 2023 в 14:05

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

6 мая модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. На прощание с ним пришли звезды эстрады, политики и тысячи поклонников таланта кутюрье.

Гражданскую панихиду посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, специально прилетевшая из Израиля, юмористы Владимир Винокур и Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.

Также пришли стилист Сергей Зверев, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Марк Тишман, певица Наташа Королева, хоккеист Владислав Третьяк, актер Владимир Машков, художник Никас Сафронов.

Кадры прощания и похорон Валентина Юдашкина — в галерее NEWS.ru.