Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
6 мая модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. На прощание с ним пришли звезды эстрады, политики и тысячи поклонников таланта кутюрье.
Гражданскую панихиду посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, специально прилетевшая из Израиля, юмористы Владимир Винокур и Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.
Также пришли стилист Сергей Зверев, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Марк Тишман, певица Наташа Королева, хоккеист Владислав Третьяк, актер Владимир Машков, художник Никас Сафронов.
Кадры прощания и похорон Валентина Юдашкина — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Лада Сизоненко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Лада Сизоненко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт моды Эвелина Хромченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт моды Эвелина Хромченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Владимир Винокур
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Владимир Винокур
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллекционер Лариса Леонтьефф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллекционер Лариса Леонтьефф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юмористка Клара Новикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юмористка Клара Новикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Сергей Зверев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Сергей Зверев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Олег Газманов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Олег Газманов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Александр Розенбаум
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Александр Розенбаум
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Машков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Машков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Марк Тишман
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Марк Тишман
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец и композитор Аркадий Укупник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец и композитор Аркадий Укупник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Полина Богомолова/ТАСС
Певица Алла Пугачева
Фото: Полина Богомолова/ТАСС
Певица Алла Пугачева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккеист Владислав Третьяк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккеист Владислав Третьяк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище