https://static.news.ru/photo/d8e3bfba-2a62-11ea-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Певец Прохор Шаляпин признался, что не собирается жениться и заводить детей.

Я скептически отношусь к институту семьи. С девяти лет не общаюсь, например, с братом, потому что не могу простить ему хамство по отношению к нашей маме, — заявил музыкант в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

По его словам, он готов завещать всё наследство государству, потому что его родственники не общаются с ним и друг с другом.

Кроме того, он раскритиковал семейную жизнь своей крёстной матери. По его словам, любовник, который на 15 лет моложе женщины, избил её. Она чуть не умерла, добавил Шаляпин.

Как писал NEWS.ru, отношения Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились. О разрыве с уже бывшей возлюбленной журналистам рассказал сам исполнитель.