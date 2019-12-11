https://static.news.ru/photo/c91caeae-1c05-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились. О разрыве с уже бывшей возлюбленной журналистам рассказал сам исполнитель.

Расставание Шаляпина и Цымбалюк-Романовской произошло на фоне истории о возможном отцовстве певца. Ранее его экс-любовница Татьяна Гудзева делала заявления в прессе о том, что родила от Прохора сына.

В СМИ появлялись слухи о расставании певца и пианистки. Однако подтверждение данные сведения получили только сейчас.

Шаляпин сказал, что в разрыве виноваты оба.

Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину, — цитирует исполнителя сайт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова повторит свои нынешние приключения. Она заведёт новый роман.

Судьбу пианистки нагадала ясновидящая Марианна Абравитова.

Сейчас интерес к персоне Цымбалюк-Романовской поутих, но вскоре в её жизни появится новый мужчина, однако к настоящим чувствам это снова не будет иметь никакого отношения.