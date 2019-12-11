https://static.news.ru/photo/c91caeae-1c05-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpgВиталина Цымбалюк-Романовская и Прохор ШаляпинФото: shalyapin_official/instagram.com
Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились. О разрыве с уже бывшей возлюбленной журналистам рассказал сам исполнитель.
Расставание Шаляпина и Цымбалюк-Романовской произошло на фоне истории о возможном отцовстве певца. Ранее его экс-любовница Татьяна Гудзева делала заявления в прессе о том, что родила от Прохора сына.
В СМИ появлялись слухи о расставании певца и пианистки. Однако подтверждение данные сведения получили только сейчас.
Шаляпин сказал, что в разрыве виноваты оба.
Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину, — цитирует исполнителя сайт KP.RU.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова повторит свои нынешние приключения. Она заведёт новый роман.