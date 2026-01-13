Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:05

Продюсер ответил, приведет ли скандал с жильем к завершению карьеры Долиной

Продюсер Рудченко: пока рано говорить о завершении карьеры Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На данный момент рано говорить о завершении карьеры певицы Ларисы Долиной после скандала с квартирой, несмотря на низкий интерес публики к предстоящему концерту артистки, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, низкие продажи билетов являются формой общественного осуждения.

Новость, что на концерт Долиной продано всего 20% от общего числа билетов говорит о том, что общество голосует рублем. Оно не согласно с действиями певицы и осуждает произошедший вокруг нее скандал. Ситуацию усугубляет и то, что Долина до сих пор не передала ключи от квартиры покупательнице. Люди, возможно, этими действиями показывают свое недовольство. Я не берусь говорить, что карьера Долиной уже завершена, но то, что большое количество поклонников не поддерживает ее действия, это очевидно. Полагаю, в ближайшее время фанаты так и не будут ходить на ее концерты, вот так вот голосуя рублем, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что первый в 2026 году московский концерт Долиной рискует пройти при полупустом зале. За две недели до выступления продано 18 билетов при наполняемости зала 91 человек. Певица должна выступить 27 января в московском баре Petter. Цена на посещение варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей за место за столиком.

певицы
Лариса Долина
концерты
продюсеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.