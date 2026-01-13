Продюсер ответил, приведет ли скандал с жильем к завершению карьеры Долиной

На данный момент рано говорить о завершении карьеры певицы Ларисы Долиной после скандала с квартирой, несмотря на низкий интерес публики к предстоящему концерту артистки, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, низкие продажи билетов являются формой общественного осуждения.

Новость, что на концерт Долиной продано всего 20% от общего числа билетов говорит о том, что общество голосует рублем. Оно не согласно с действиями певицы и осуждает произошедший вокруг нее скандал. Ситуацию усугубляет и то, что Долина до сих пор не передала ключи от квартиры покупательнице. Люди, возможно, этими действиями показывают свое недовольство. Я не берусь говорить, что карьера Долиной уже завершена, но то, что большое количество поклонников не поддерживает ее действия, это очевидно. Полагаю, в ближайшее время фанаты так и не будут ходить на ее концерты, вот так вот голосуя рублем, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что первый в 2026 году московский концерт Долиной рискует пройти при полупустом зале. За две недели до выступления продано 18 билетов при наполняемости зала 91 человек. Певица должна выступить 27 января в московском баре Petter. Цена на посещение варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей за место за столиком.