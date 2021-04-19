Продюсер опроверг слухи о «серьёзной болезни» Верки Сердючки

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Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин опроверг свои слова о серьёзных проблемах со здоровьем у артиста.

По его словам, заявление о тяжёлой болезни Андрея Данилко, которое прозвучало в программе «Зірковий шлях», было вырвано из контекста.

У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что в настоящее время артист готовится к работе, передаёт «Газета.Ru».

Ранее Никитин рассказал, что лечением Данилко занимаются не только украинские врачи, но и целая группа европейских медиков. Он напомнил, что Сердючка появилась на сцене 30 лет назад. Данилко впервые предстал в образе разбитной проводницы поезда в 17 лет. В 2007 году артист был в глубокой депрессии и не мог выступать.

Недавно Данилко объявил, что будет праздновать 30-летие Сердючки. Он намерен порадовать фанатов новым клипом и проектами, которые пока держатся в секрете.