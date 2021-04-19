Продюсер опроверг слухи о «серьёзной болезни» Верки Сердючки

Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин опроверг свои слова о серьёзных проблемах со здоровьем у артиста.
По его словам, заявление о тяжёлой болезни Андрея Данилко, которое прозвучало в программе «Зірковий шлях», было вырвано из контекста.
У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, — подчеркнул продюсер.
Он добавил, что в настоящее время артист готовится к работе,
Ранее Никитин рассказал, что лечением Данилко занимаются не только украинские врачи, но и целая группа европейских медиков. Он напомнил, что Сердючка появилась на сцене 30 лет назад. Данилко впервые предстал в образе разбитной проводницы поезда в 17 лет. В 2007 году артист был в глубокой депрессии и не мог выступать.
Недавно Данилко объявил, что будет праздновать 30-летие Сердючки. Он намерен порадовать фанатов новым клипом и проектами, которые пока держатся в секрете.