Прилучный впервые вышел в свет с новой подружкой Мирославой Карпович

https://static.news.ru/photo/9743e0ca-8877-11eb-a6c6-96000091f725_660.jpg Мирослава Карпович и Павел Прилучный в спектакле «Косметика врага» Фото: tsarbat.ru

Павел Прилучный и его новая возлюбленная Мирослава Карпович впервые официально вышли в свет. Они появились вместе на творческом мероприятии и весь вечер провели за одним столиком.

Мероприятие было посвящено окончанию съёмок сериала «В клетке — 2», Прилучный сыграл главную роль в боевике. Карпович сопровождала своего партнёра и беседовала с его коллегами.

Как сообщило издание StarHit, торжество завершилось заполночь. Ресторан Прилучный и Карпович покинули вместе.

Видео с вечеринки утекло в Сеть, и поклонники решили, что у пары не самые лучшие отношения. По мнению фанатов, «Павел вообще на Мирославу не реагировал и поэтому она чувствовала себя неуютно.

О том, что актёры встречаются, стало известно весной 2020 года. Павел развёлся с супругой Агатой Муцениеце. СМИ писали, что причиной как раз стал роман артиста с Карпович. Мирослава долго не комментировала отношения с Прилучным, но скоро стало очевидно, что артисты действительно встречаются.

Ранее NEWS.ru писал, что уже несколько недель личная жизнь актрисы Агаты Муцениеце не даёт покоя поклонникам. Больше полугода прошло после её развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным, и многие уверены, что Агата наконец-то встретила свою любовь, а инсайдеры рассказывают, что её ухажёр очень богат. Олигарх подарил ей машину за 10 миллионов.