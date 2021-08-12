Прилучный резко высказался о рэперах и «Доме-2» , назвав их «безвкусными»

Актёр Павел Прилучный негативно высказался о телепроекте «Дом-2» и рэп-исполнителях, назвав их «безвкусными». Своим мнением он поделился в интервью для YouTube-канала Banda 11801111.

Нельзя возвышать безвкусные вещи. Нужно молодому поколению внушать, что нехорошо смотреть «Дом-2» и слушать рэп-исполнителей, а что есть вещи, которые вкус возрождают, — заявил Прилучный.

Актёр добавил, что не против новых веяний в сфере культуры, но в то же время призвал не «возвышать» и «не гладить по голове» набирающие популярность тенденции. В пример Прилучный привёл группу «Красная плесень», которую, по его словам, «все слушали, но никто не говорил, что это хорошо».

Ранее Павел Прилучный наладил общение со своей бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, после развода, а некоторое время спустя появился в трейлере эротического триллера «Соври мне правду» со звездой «Папиных дочек».