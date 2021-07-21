«Наладили диалог»: Муцениеце и Прилучный примирились после развода

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный примирились после развода и даже могут воссоединиться. Адвокат Агаты Жанна Маргулис рассказала Teleprogramma.pro, что бывшие супруги наладили диалог и «стараются сделать всё возможное, чтобы их дети были счастливы».

В остальном я не могу ничего говорить о личной жизни моей доверительницы без её согласия, так как это является нарушением адвокатской тайны, — пояснила юрист.

Однако слухи о возможном воссоединении уже не остановить. В частности, известный блогер Лена Миро считает, что Прилучный остыл к своей нынешней пассии Мирославе Карпович, а Муцениеце ещё не забыла бывшего мужа. Ранее она призналась: ей понадобится лет десять, чтобы прийти в себя после расставания с Павлом. Ей ещё нужно прожить и принять ту печаль, которая живёт в душе после их скандального развода. Значит, актриса ещё не забыла бывшего супруга, делает вывод Миро.

Блогер считает, что и Прилучному будет на руку воссоединение: ему не придётся скрывать свои измены. Мол, бывшая возлюбленная готова принять его недостатки.

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Причиной распавшегося брака поклонники сочли слишком тесное общение Прилучного с Мирославой Карпович, с которой он познакомился во время репетиции спектакля. Та обвинения отвергала, однако некоторое время спустя у них действительно завязались отношения.

Ранее сообщалось, что психотерапевт и писатель Наталья Толстая оценила «нытьё» Муцениеце после развода с Прилучным.