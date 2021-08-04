Вышел трейлер эротического фильма с Прилучным и звездой «Папиных дочек»

На официальном YouTube-канале Central Partnership вышел трейлер эротического триллера «Соври мне правду» с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой в главных ролях. Режиссёром картины выступила Ольга Акатьева.

Сюжет картины рассказывает историю отношений влюблённой пары, которая решает уехать подальше от шумных городов и уединиться вдали от цивилизации. Несмотря на непродолжительный срок их отношений, молодой человек уверен: она та самая, единственная. Внезапно романтическую обстановку нарушает приезд бывшего парня девушки и её младшей сестры. Герои становятся участниками сложной психологической игры, становясь заложниками желаний и страстей друг друга.

Первый показ картины в российских кинотеатрах запланирован на 9 сентября.

Ранее в Сети появился новый трейлер фильма «Веном: да будет Карнаж» с Вуди Харрельсоном и Томом Харди в главных ролях.