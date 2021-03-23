Пригожин: Зеленский сводит счёты с артистами из-за концерта в Крыму

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за российских артистов, на которых власти Украины завели уголовное дело после концерта в Крыму.

Как ранее стало известно, через три года после открытия Крымского моста Украина решила наказать российских артистов, которые выступали на полуострове, и завела на них дела «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства».

В чёрный список были включены более двух десятков человек, в том числе Валерия, Пелагея, Олег Газманов, Александр Буйнов, Дима Билан, Григорий Лепс и другие. Все они выступили на концерте в Крыму 15 мая 2018 года.

Как отметил Иосиф Пригожин в интервью телеканалу «360», он не понимает, почему о концерте вспомнили спустя три года. По его мнению, украинские власти сводят счёты с теми, с кем когда-то стояли на одной сцене.

Например, в YouTube сохранилось видео, где Зеленский объявляет Валерию на майдане. Он ещё вчера был в этом лагере. Мы тешили себя надеждами что он, учитывая чувство юмора, культуру, сможет как-то переломить эту ситуацию. Он осуждал Порошенко, Януковича, а сейчас встал на их рельсы. Тогда в чём был смысл менять президентов? — рассказал продюсер.

Пригожин также возмутился обвинением артистов в нарушении границ, учитывая, что Крым находится в составе России и жители имеют российские паспорта. По его мнению, если украинские власти хотят выяснять отношения, они должны это делать на уровне международных судов, а не делать крайними артистов, которые просто дают концерты.

Российский продюсер также поддержал певицу Manizha, которую общественники призывают привлечь к уголовной ответственности за песню «Русская женщина». Он напомнил, что песню выбрали сами зрители, а голосование было официальным.

Накануне Иосиф Пригожин заявил, что разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, тот оказался «актёришкой» и «местечковой марионеткой», хотя поначалу российские актёры и деятели эстрады надеялись, что новый лидер сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов из РФ на территорию республики.