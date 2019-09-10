Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Диму Билана после его скандального выступления в Самаре. Он заявил, что алкоголь несовместим с работой на сцене, однако допустил, что злую шутку с Биланом мог сыграть всего лишь один бокал.

Артист, он же работает, устаёт, реально. Я сейчас не защищаю. Переезды, маршруты, недосып. Человек мог просто бокал себе позволить, и его могло разнести, — заявил он в интервью РЕН ТВ.

По его словам, общественность последнее время всё чаще осуждает публичных людей. Это, по словам Пригожина, стало некой тенденцией. Он призвал россиян к пониманию того, что артисты — тоже люди, которым свойственно ошибаться.

Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Отовсюду матом шпыняют так. Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного? недоумевает Пригожин.

Продюсер считает, что, по всей видимости, Билан стал жертвой чьей-то провокации. Он заметил, что эта ситуация может серьёзно надломить артиста.

Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. В видеообращении к фанатам артист рассказал, что встретил друзей в отеле и гримёрке и выпил с ними коньяк, в результате чего не смог выступить достойно. Певца поддержали представители отечественного шоу-бизнеса, среди них — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, писал News.ru.

News.ru в соцсетях