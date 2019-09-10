https://static.news.ru/photo/d66d9be4-d3bd-11e9-8182-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Диму Билана после его скандального выступления в Самаре. Он заявил, что алкоголь несовместим с работой на сцене, однако допустил, что злую шутку с Биланом мог сыграть всего лишь один бокал.

Артист, он же работает, устаёт, реально. Я сейчас не защищаю. Переезды, маршруты, недосып. Человек мог просто бокал себе позволить, и его могло разнести, — заявил он в интервью РЕН ТВ .

По его словам, общественность последнее время всё чаще осуждает публичных людей. Это, по словам Пригожина, стало некой тенденцией. Он призвал россиян к пониманию того, что артисты — тоже люди, которым свойственно ошибаться.

Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Отовсюду матом шпыняют так. Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного? — недоумевает Пригожин.

Продюсер считает, что, по всей видимости, Билан стал жертвой чьей-то провокации. Он заметил, что эта ситуация может серьёзно надломить артиста.

Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. В видеообращении к фанатам артист рассказал, что встретил друзей в отеле и гримёрке и выпил с ними коньяк, в результате чего не смог выступить достойно. Певца поддержали представители отечественного шоу-бизнеса, среди них — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, писал News.ru.