https://static.news.ru/photo/c769dd4c-d3a4-11e9-a9b4-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала поведение своего подопечного Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре. По её словам, Билан — артист с большой буквы, а такие люди не имеют права на ошибку. Она выразила надежду, что жители Самары простят певца и оценят искренность его извинений.

Дима, в Самаре будет без сомнений лучший концерт в твоей жизни, мы уже договариваемся про площадку! Ждём место под детскую площадку, ждём когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой! — написала Яна в Instagram .

Она добавила, что Билан вдохновил всех своими извинениями, ведь не каждый артист способен признать свою неправоту.

Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. Артист признался, что встретил друзей в отеле и гримёрке, где выпил коньяк. Теперь звезда планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.

За Билана вступились представители российского шоу-бизнеса. Среди них — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант в свойственной ему манере призвал артиста не переживать из-за инцидента и отметил, что благодаря этой ситуации певец снова попал в новостные сводки, писал News.ru.