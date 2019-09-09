https://static.news.ru/photo/2aa64b48-d38c-11e9-9613-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал «неадекватное» состояние Димы Билана во время празднования Дня города в Самаре. Музыкант в свойственной ему манере призвал артиста не переживать из-за инцидента и отметил, что благодаря этой ситуации певец снова попал в новостные сводки.

Дмитрий брось, наплюй, да лан.// Повезло Самаре разом, // Наблюдать, как Д. Билан, // В зюзю пьяный вертит тазом, — написал он на своей странице в Instagram .

Музыкант подчеркнул, что если бы концерт прошёл в штатном режиме, о нём ничего бы не написали. Кроме того, Билан пользуется поддержкой влиятельных представителей российского шоу-бизнеса. За него, по словам Шнурова, «Гном Гномыч топит», имея ввиду продюсера Яну Рудковскую.

Ранее, как писал News.ru, Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. Он принёс извинения за своё поведение. Артист признался, что встретил друзей в отеле и гримёрке, где выпил коньяк. Теперь звезда планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.