https://static.news.ru/photo/8648f610-d3b6-11e9-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров вступился за Диму Билана, который выступил пьяным на праздновании Дня города в Самаре. Он призвал не судить певца строго и подчеркнул, что Билан навсегда останется артистом с большой буквы.

Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов, — написал Киркоров в комментариях к видеообращению Билана в Instagram .

По его словам, эта ситуация быстро забудется, а добрые поступки певца останутся в памяти людей навсегда.

Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. Артист признался, что встретил друзей в отеле и гримёрке, где выпил коньяк. Теперь звезда планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.

Ситуацию также прокомментировала продюсер артиста Яна Рудковская. Она выразила надежду, что жители Самары простят певца и оценят искренность его извинений, писал News.ru.