Пригожин осадил Серябкину после её слов о пенсии Газманова

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил певице Ольге Серябкиной, которая ранее выразила уверенность, что некоторым её коллегам — таким, как Газманов, Расторгуев и Леонтьев, — пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодых исполнителей. Как пишет Teleprogramma.pro, Пригожин был искренне поражён подобными заявлениями молодёжи.
Продюсер
Расторгуева, Газманова и Леонтьева Пригожин считает классиками. Кроме того, он намекнул, что некоторые молодые певицы, которые ушли от своих продюсеров, ничего на самом деле не стоят. Он посетовал, что его поколение пытается общаться с молодёжью, дружить и принимать их, а «они на протесте».
Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев её место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать, — сказал Пригожин.
Ранее певица рассказала, что после того, как покинула группу SEREBRO около двух лет назад, выпустила уже один альбом и несколько клипов. Сейчас она готовит «максимально мощный» второй альбом.