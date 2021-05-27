Пригожин осадил Серябкину после её слов о пенсии Газманова

https://static.news.ru/photo/3f9c2ff6-bea2-11eb-9b02-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/Global Look Press

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил певице Ольге Серябкиной, которая ранее выразила уверенность, что некоторым её коллегам — таким, как Газманов, Расторгуев и Леонтьев, — пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодых исполнителей. Как пишет Teleprogramma.pro, Пригожин был искренне поражён подобными заявлениями молодёжи.

Продюсер заявил , что многие исполнители могут дать фору молодым певицам как по форме, так и по содержанию. А конкретно про Серябкину он сказал, что ей никогда не собрать такие стадионы, как собирал Валерий Леонтьев, имя которого она так и не смогла выучить. Ранее Ольга назвала певца — Леонидом.

Расторгуева, Газманова и Леонтьева Пригожин считает классиками. Кроме того, он намекнул, что некоторые молодые певицы, которые ушли от своих продюсеров, ничего на самом деле не стоят. Он посетовал, что его поколение пытается общаться с молодёжью, дружить и принимать их, а «они на протесте».

Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев её место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать, — сказал Пригожин.

Ранее певица рассказала, что после того, как покинула группу SEREBRO около двух лет назад, выпустила уже один альбом и несколько клипов. Сейчас она готовит «максимально мощный» второй альбом.