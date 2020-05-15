«Придурковатость и бравада»: Соседов разнёс перенёсшую COVID-19 Бабкину

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Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ролик, на котором народная артистка России Надежда Бабкина исполняет песню «День победы».

Интернет-пользователи заметили, что певица выглядела странно. Они считают, что Бабкиной, недавно переболевшей коронавирусной инфекцией, не стоило подыматься с постели. Ей надо было окончательно восстановиться, чтобы продемонстрировать весь диапазон своих голосовых связок, а не эту хрипоту.

Придурковатость, провокация, бравада есть. А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури, — считает эксперт.

По его словам, у звезды есть огромное состояние, поэтому непонятно, что она пыталась донести своим выступлением. Бабкина напомнила ему жадную обезьяну из старого анекдота, пишет «Дни.ру».

Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то период её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Как писал NEWS.ru, врачи медицинского учреждения, в котором лежала Надежда Бабкина назвали её настоящий диагноз — «коронавирус».