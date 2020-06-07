Представитель Джигарханяна подтвердил госпитализацию режиссёра

https://static.news.ru/photo/13bd404a-a982-11ea-a837-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Представитель российского актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Артур Согомонян подтвердил госпитализацию артиста. По его словам, Джигарханян действительно находится в больнице, однако инсульта у него нет.

Он действительно в больнице, но никакого инсульта нет. Вчера его госпитализировали, врачи рекомендовали провериться, — передаёт слова представителя режиссёра Teleprogramma.pro.

Он также отметил, что Джигарханян раз в два-три месяца проходит обследования. Ему уже проверили лёгкие и почки.

По словам Согомоняна, речи о коронавирусе не идёт.

В начале января 2020 года стало известно, что к актёру вернулась его вторая жена Татьяна Власова, чтобы ухаживать за ним. Виновницей всех бед в семье она считает третью экс-супругу Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. Она была управляющей его театром, пара жила несколько лет вместе. В 2017 году артист обвинил молодую жену в краже, после чего началось публичное выяснение их отношений в различных телешоу.

Как ранее писал NEWS.ru, 8 июня Армена Джигарханяна увезли в больницу с инсультом. Его состояние оценивается как тяжёлое, он в реанимации.