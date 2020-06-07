У Армена Джигарханяна случился инсульт

https://static.news.ru/photo/8ac96fa2-a963-11ea-8037-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известного российского актёра и режиссёра Армена Джигарханяна увезли в больницу с инсультом. Его состояние оценивается как тяжёлое, он в реанимации.

О госпитализации звезды сообщает BAZA. Джигарханяну 84 года. Прошлым летом он перенёс операцию на сердце. Медики установили артисту сложный кардиостимулятор последнего поколения.

В начале января 2020 года стало известно, что к актёру вернулась его вторая жена Татьяна Власова, чтобы ухаживать за ним. Виновницей всех бед в семье она считает третью экс-супругу Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. Она была управляющей его театром, пара жила несколько лет вместе. В 2017 году артист обвинил молодую жену в краже, после чего началось публичное выяснение их отношений в различных телешоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса решила написать мемуары об отношениях с режиссёром и артистом Арменом Джигарханяном, которые закончились три года назад. Цель женщины — сделать так, чтобы люди узнали правду об их семейной жизни.