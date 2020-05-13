Цимбалюк-Романовская решила рассказать правду об отношениях с Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/8eefa452-94fa-11ea-b0e8-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цимбалюк-Романовская и Армен Джигарханян Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса решила написать мемуары об отношениях с режиссёром и артистом Арменом Джигарханяном, которые закончились три года назад. Цель женщины — сделать так, чтобы люди узнали правду об их семейной жизни.

Цимбалюк-Романовская рассказала о своих планах в интервью Анастасии Бойко. По словам бывшей возлюбленной Джигарханяна, она уже начала работать над книгой и даже нашла себе соавтора. Как отметила пианистка, ей неприятно вспоминать многое из отношений с режиссёром. Однако она готова погрузиться в прошлое в процессе написания мемуаров — ради правды.

Я приложу все силы, чтобы произведение получилось позитивным. Книга должна быть хорошей. Пока не знаю, как это сделать, но я верю! — заявила Цимбалюк-Романовская.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов признался, что после развода с популярной певицей сразу же съехался со своей любовницей.

При этом он подчеркнул, что не изменял своей бывшей жене.