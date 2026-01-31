Представитель Долиной сообщил о вынужденных мерах на концертах певицы Пудовкин: на концертах Долиной усилили меры безопасности из-за интереса к ней

На концертах народной артистки России Ларисы Долиной усилены меры безопасности, сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин. По его словам, это связано с повышенным, порой нездоровым интересом к артистке, пишет РИА Новости.

Решение принято на фоне громкого судебного дела о выселении певицы из квартиры в Москве. В последнее время вокруг имени Долиной наблюдается значительный общественный резонанс, который не всегда носит позитивный характер.

Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления, — указал Пудовкин.

В конце декабря 2025 года Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в престижном районе Хамовники. Квартира была куплена бизнесвумен Полиной Лурье за 112 млн рублей. Суд также постановил снять с регистрации дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу немедленно, а ключи от квартиры были переданы новой собственнице в январе.

Ближайшее крупное выступление певицы состоится 1 февраля в подмосковном Домодедово. В Дворце культуры и спорта «Мир» пройдет ее юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей». Большая часть билетов на мероприятие уже продана, а максимальная стоимость достигает 6,5 тыс. рублей.