Пребывание комика Мирзализаде в России признали пожизненно нежелательным

МВД России признало пребывание стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории страны нежелательным пожизненно. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в своём публичном выступлении комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». В связи с этим его пребывание в России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

В ближайшее время артист будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке, добавили в министерстве.

В конце июля в отношении комика возбудили административное дело из-за шутки в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. 9 августа Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и назначил 10 суток ареста. Мосгорсуд признал данное решение законным.

Мирзализаде заявил, что виновным себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка о русских была выдернута из контекста и неправильно понята. Десятки российских комиков записали видео в его поддержку.