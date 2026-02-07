Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 09:23

«Правильно»: Сабуров еще в 2025 году предсказал свою депортацию из России

Mash: Сабуров полчаса шутил о своем выдворении из России на концерте в Дубае

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Комик Нурлан Сабуров во время одного из прошлогодних концертов в Дубае посвятил 30 минут своего выступления шуткам о возможном выдворении из России, сообщает Telegram-канал Mash. Юморист рассуждал на тему того, что его «еще не выгнали из страны», а также в шутливой форме обещал писать «суперпатриотические тексты».

Кроме того, Сабуров заявлял, что поддерживает ужесточение миграционной политики, а российские законы он называл «самыми справедливыми в мире». Во время выступления шоумен предположил, что в случае выдворения из РФ супруга не станет его поддерживать.

Если меня выгонят, жена поедет с детьми? Мне кажется, она скажет: «Да, правильно чучмеков, туда их!» — высказался Сабуров.

Ранее сообщалось, что стендапер уже вернулся в Казахстан. Артист прошел через VIP-зону международного аэропорта Алма-Аты и уехал на иномарке, избегая общения с журналистами. Перед этим он поговорил с неизвестным мужчиной в гражданском и, предположительно, представителем транспортной полиции.

До этого стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил официальное предписание в московском аэропорту Внуково, куда прибыл из Дубая.

Нурлан Сабуров
комики
Россия
Казахстан
