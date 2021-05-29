«Позор»: на Бузову обрушились с критикой за полуголое фото на фоне храма

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото на фоне православного храма в откровенном чёрном боди, которое практически полностью оголяет ягодицы звезды. Как пишет StarHit, это не понравилось её поклонникам: они посчитали фотосессию неуместной.
35-летняя певица
Пользователи предположили, что Ольга выкладывает в последнее время так много откровенных фото в попытке найти нового мужчину. После её расставания с 28-летним блогером Давидом Манукяном прошло уже несколько месяцев.
Кстати, именно Дава занял её место в шоу «Дом-2» после её ухода. Ранее куратор передачи Андрей Черкасов, который ранее принимал участие в проекте, рассказал, что Манукян займёт её гримёрку. Но прежде комнату «вымывали святой водой».