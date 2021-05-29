«Позор»: на Бузову обрушились с критикой за полуголое фото на фоне храма

https://static.news.ru/photo/7f3a4076-c0d2-11eb-8703-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86 / instagram

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото на фоне православного храма в откровенном чёрном боди, которое практически полностью оголяет ягодицы звезды. Как пишет StarHit, это не понравилось её поклонникам: они посчитали фотосессию неуместной.

35-летняя певица сфотографировалась на балконе на фоне Александро-Невской лавры. «Для чего делать такую фотографию на фоне святого места?», «Верующая наша! Какой позор!», «Это же не пляж… Оля, сколько можно?», отреагировали её фанаты.

Пользователи предположили, что Ольга выкладывает в последнее время так много откровенных фото в попытке найти нового мужчину. После её расставания с 28-летним блогером Давидом Манукяном прошло уже несколько месяцев.

Кстати, именно Дава занял её место в шоу «Дом-2» после её ухода. Ранее куратор передачи Андрей Черкасов, который ранее принимал участие в проекте, рассказал, что Манукян займёт её гримёрку. Но прежде комнату «вымывали святой водой».