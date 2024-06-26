Постаревший Том Круз удивил фанатов внешностью

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Известный 61-летний актер Том Круз появился на публике с темными кругами под глазами и поредевшими волосами, фотографии сделали папарацци. Фанаты обратили внимание на небрежный вид актера и подчеркнули, что Круз состарился.

Без обработки фото сразу видно разницу с его изображением в различных журналах, — указал один из комментаторов.

Как пишет ряд СМИ, Том Круз накануне посещал концерт Тейлор Свифт. Общественность предполагает, что именно из-за активного времяпрепровождения актер выглядит уставшим.

Ранее сообщалось, что Том Круз на протяжении 11 лет не виделся со своей дочерью Сури. Отец пропустил ее взросление, выпускной и, вероятнее всего, не будет присутствовать при поступлении в университет, а причиной этому является не плотный график, а приверженность сайентологии.

До этого стало известно, что дочь Тома Круза после совершеннолетия отказалась от фамилии отца, окончательно обрубив связь со знаменитым родителем. Сейчас девушка играет в театре и на афише фигурирует как Сури Ноэль. Таким образом девушка хотела показать, что не нацелена строить семейные отношения с отцом, с которым не виделась много лет.