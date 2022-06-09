Политолог призвала ввести санкции против покинувших Россию артистов Политолог Дегтярева призвала ввести санкции против покинувших Россию артистов

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На покинувших Россию звезд шоу-бизнеса была возложена большая ответственность, своим поступком они нанесли стране сильный репутационный удар, считает политолог Ольга Дегтярева. В беседе с изданием «Слово и Дело» она призвала ввести санкции против таких артистов.

Даже равнодушный человек возмутится и скажет, что в такой ситуации сор из избы не выносят. Я считаю, должны быть санкции. Например, разрешить выступать в России, если человек откажется от украинского гражданства. Суть гражданства должна, как было раньше, иметь определенные вес и значение, — высказалась Дегтярева.

По ее мнению, «побег» российских артистов вызвал у россиян «справедливый гнев». Политолог считает, что поведение и творчество отечественных звезд представляют собой образ и репутацию государства. Дегтярева напомнила, что многие из знаменитостей выступают на акциях протеста против действий Москвы в зарубежных странах. По словам политолога, такой пример «отвратителен для россиян».

Ранее певец Николай Басков назвал «подловатыми» резкие критические высказывания уехавших из России звёзд и призвал власти решить вопрос с их возвращением. По мнению артиста, «хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично».