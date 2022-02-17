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«Похлеще всякого шоу»: продюсер рассказала о поведении актёра Николаева

Продюсер Сазыкина: на одной из съёмок Валерий Николаев отказался сниматься без меня
13:16, 17 февраля 2022
«Похлеще всякого шоу»: продюсер рассказала о поведении актёра Николаева Актёр Валерий Николаев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Исполнитель главной роли в сериале «День рождения Буржуя» Валерий Николаев, попавший в психиатрическую больницу, на одной из съёмок отказывался сниматься, а потом напился до невменяемого состояния, рассказала продюсер Олеся Сазыкина изданию Sobesednik.ru. Она знает Николаева с 2005 года, они вместе работали над шоу «Очень важная персона» на МУЗ-ТВ. Затем актёр снимался и в других программах, но в какой-то момент стал срывать процесс.

Изначально меня на площадке не было. Но мне позвонили со словами: «Олесь, если ты сейчас не приедешь, съёмки сорвутся, потому что Николаев сказал, что без тебя работать в кадре отказывается». Конечно, я ему начала звонить, говорить: «Валер, ну хватит издеваться над людьми!» <...> Пока я ехала на съёмочную площадку, кто-то принёс Николаеву алкоголь. То, что я увидела, когда приехала, было похлеще всякого шоу и даже сериала «Санта-Барбара». Валера нёс такую пургу! Он начал говорить, что за ним все следят везде, и даже в туалете, — сказала Сазыкина.

Она добавила, что последний раз общалась с актёром полтора года назад, искала его для съёмок. Общался Николаев нагло, скорее всего, регулярно пил, сообщила продюсер.

Ранее Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую больницу. В спецприёмнике, где он находился за пьяную езду без прав, мужчина начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но следов повреждений на его теле не обнаружили.

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