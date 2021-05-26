«Погряз в дешёвых склоках»: Шаляпин ответил на критику Дробыша

https://static.news.ru/photo/3221b5ce-be22-11eb-8124-96000091f725_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Прохор Шаляпин ответил Виктору Дробышу, который жёстко раскритиковал певца. По мнению артиста, продюсер погряз в абсолютно дешёвых склоках, пишет Teleprogramma.pro.

Сотрудничество с Шаляпиным Дробыш назвал большой ошибкой, так как тот слишком рьяно пытается занять место в шоу-бизнесе, при этом предпочитая привлекать внимание не творчеством, а скандалами.

Фильм «Мумия» смотрели? Как они вскрыли гробницу, а оттуда эта ср... вылетела. Вот то же и я сделал. Ещё и придумал имя этому Шаляпину. С Прошей я говорил так: «Уходи, пожалуйста, чтобы близко тебя не было здесь. Я здесь музыкой занимаюсь, мне не нужны эти сплетни, скандалы, которые ты готов выдумать. Не хочешь музыкой заниматься — иди женись, ищи себе бабушек, дедушек, что хочешь делай, только ко мне не надо, — заявил продюсер.

В ответ певец пригрозил Дробышу судом, однако это не напугало его.

Шаляпин, в свою очередь, отметил, что если вбить в поисковик имя продюсера, можно увидеть, что про его творчество никто не пишет «уже как лет десять».

Он погряз в каких-то абсолютно дешёвых склоках, выяснениях отношений, скандалах и критике всех подряд, лишь бы упоминали в СМИ. Выглядит это, мягко говоря, недостойно продюсера и композитора, который позиционирует себя серьёзным творческим человеком, — подчеркнул артист.

Певец с иронией добавил, что всё это намного легче, чем писать новые хиты. Он призвал Дробыша остановиться и вернуться к музыке.

Ранее Дробыш также раскритиковал Евровидение. Он назвал конкурс «гей-парадом с элементами вокала». Продюсер заявил, что не отказывается от своих слов. С подобным заявлением он выступил в 2019 году.