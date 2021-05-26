«Гей-парад с элементами вокала»: Дробыш высказался о Евровидении

https://static.news.ru/photo/badb8212-be1a-11eb-a76a-96000091f725_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал Евровидение «гей-парадом с элементами вокала». В беседе с YouTube-каналом FAMETIME TV заявил, что не отказывается от своих слов. С подобным заявлением он выступил в интервью «ВокругТВ» в 2019-м.

Я так вижу его (Евровидение. — NEWS.ru). Причём я же не даю ему оценку. Я ж не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто так и есть, — отметил композитор.

Он вспомнил поездку в Стокгольм вместе с женой, где увидел однополые целующиеся пары мужчин. Увидев такую романтику, он даже решил «приобнять» супругу Татьяну. Музыкант добавил, что у него никогда не было отвращения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Мне было абсолютно фиолетово. У меня не было никакой брезгливости, отвращения. <...> Когда я жил в Финляндии, Германии, работал, вокруг меня было большое количество людей нетрадиционной ориентации. <...> И я ни разу, вообще ни разу за 90-е годы я не задумывался о том, кто вокруг меня находится, — добавил Дробыш.

Конкурс проходил 18–22 мая в Роттердаме (Нидерланды) на арене Ahoy. Россию представляла певица Манижа. На YouTube-канале Евровидения её номер посмотрели 21 млн раз. Что касается социальных сетей, трансляции в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» суммарно собрали более 12 млн просмотров от 6,5 млн зрителей. Отмечается, что из них более 5 млн зрителей пришлись на прямые эфиры полуфиналов конкурса 18 и 20 мая. Исполнительница с композицией Russian Woman заняла девятое место.

Ранее сообщалось, что Манижа раскрыла в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что в создании видео, сопровождавшем выступление, приняли участие около 200 женщин. По словам звезды, на подготовку номера было «буквально два — четыре дня», так как весь материал режиссёру конкурса отправляли заранее. Она отметила, что сначала пригласила знакомых людей. Манижа посетовала, что за три минуты песни не удалось «миллионы наших женщин показать, разных и сильных».