Манижа раскрыла, как готовился её номер для Евровидения

https://static.news.ru/photo/5681206c-bd37-11eb-a52e-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении, раскрыла в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что в создании видео, сопровождавшем выступление, приняли участие около 200 женщин. Исполнительница с композицией Russian Woman заняла девятое место. По словам звезды, на подготовку номера было «буквально два-четыре дня», так как весь материал режиссёру конкурса отправляли заранее.

Она отметила, что сначала пригласила знакомых людей. Манижа посетовала, что за три минуты песни не удалось «миллионы наших женщин показать разных и сильных». Участница Евровидения также назвала трёх личных фаворитов: Исландию, Литву и Швейцарию.

Манижа отметила, что иностранцы приняли её исключительно позитивно. В этом году Евровидение проходило в Роттердаме (Нидерланды). По словам россиянки, их удивило, что выступление представительницы Москвы сильно отличается от всем знакомых по фильмам и материалам СМИ стереотипов о РФ. Номер вызвал большой отклик у европейцев.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой песни Манижи Russian Woman, с которой она заняла девятое место на Евровидении-2021. В своей передаче «Соловьёв LIVE» журналист заявил, что попытки протащить «все эти гендерные хрени» в Европе никому не интересны, потому что тема уже несколько лет как неактуальна на местного зрителя.