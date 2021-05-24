Манижа раскрыла, как готовился её номер для Евровидения

Певица Манижа, представившая Россию на Евровидении, раскрыла в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что в создании видео, сопровождавшем выступление, приняли участие около 200 женщин. Исполнительница с композицией Russian Woman заняла девятое место. По словам звезды, на подготовку номера было «буквально два-четыре дня», так как весь материал режиссёру конкурса отправляли заранее.
Она отметила, что сначала
Манижа отметила, что иностранцы приняли её исключительно позитивно. В этом году Евровидение проходило в Роттердаме (Нидерланды). По словам россиянки, их удивило, что выступление представительницы Москвы сильно отличается от всем знакомых по фильмам и материалам СМИ стереотипов о РФ. Номер вызвал большой отклик у европейцев.
Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой песни Манижи Russian Woman, с которой она заняла девятое место на Евровидении-2021. В своей передаче «Соловьёв LIVE» журналист заявил, что попытки протащить «все эти гендерные хрени» в Европе никому не интересны, потому что тема уже несколько лет как неактуальна на местного зрителя.