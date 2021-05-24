Манижа рассказала о реальном отношении к ней иностранцев

https://static.news.ru/photo/6a9c636c-8dd6-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», в эфире Первого канала рассказала, как на самом деле отнеслись к ней иностранцы.

По словам артистки, приём был исключительно позитивный.

Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня, — призналась Манижа в программе «Вечерний Ургант»..

По её словам, иностранцев удивило, что её выступление сильно отличается от всем знакомых по фильмам и материалам СМИ стереотипов о России. Номер вызвал большой отклик у европейцев.

И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Песня „Русская женщина“ помогает мне встать и делать то, что я хочу», — рассказала Манижа.

Манижа в финале конкурса «Евровидение-2021» заняла 9-е место. Победу одержала рок-группа из Италии Måneskin.