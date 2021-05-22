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Манижа заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо.

В группе четыре человека, это вокалист Дамиан Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Рдж и барабанщик Итан Торкио. Группа уже выигрывала музыкальные конкурсы, она заняла второе место в шоу талантов X Factor в 2017 году, после чего музыканты получили известность.

От Швейцарии выступал Gjon’s Tears (Джон Мухарремай), которого российская певица Манижа называла своим фаворитом. Он спел на французском Tout l’Univers.

Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую, — восхищалась певцом до этого Манижа.

На последнем месте неожиданно для вех оказалась Великобритания, которая не получила баллов ни от жюри, ни от зрителей.

Как сообщалось ранее, публика тепло приняла выступление Манижи в финале Евровидения. Представительница России представила свой зажигательный номер.