Манижу горячо приняли в финале Евровидения

https://static.news.ru/photo/0c57e58a-bb38-11eb-852f-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Публика тепло приняла выступление Манижи в финале Евровидения. Представительница России представила очередной зажигательный номер.

Выступление певицы сопровождалось шквалом аплодисментов, и теперь осталось ждать только результатов голосования. Трансляцию конкурса ведёт Первый канал. Российские звёзды уже поддержали Манижу. Алла Пугачёва заявила, что она в восторге как от самой певицы, так от её голоса и драйва. Множество других артистов признались, что они тоже болеют за Манижу.

Участница от России выступала пятой после Израиля, Бельгии и других стран. Сначала она предстала в своём знаменитом лоскутном платье на колёсиках. Своим сильным голосом артистка исполнила трек «Русская женщина».

Как сообщалось ранее, ролик с выступлением в полуфинале Евровидения представляющей Россию певицы Манижи набрал более 9,5 млн просмотров на официальном YouTube-канале песенного конкурса.