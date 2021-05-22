Выступление Манижи в полуфинале Евровидения собрало 9,5 млн просмотров

Ролик с выступлением в полуфинале Евровидения представляющей Россию певицы Манижи набрал более 9,5 млн просмотров на официальном YouTube-канале песенного конкурса.
Видео было загружено 18 мая. Ранее ролик с номером Манижи, представленном на национальном отборе,
Уроженка Таджикистана Манижа защищает честь России на Евровидении с песней Russian Woman. Певица вышла в финал, который пройдёт на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) вечером 22 мая. На заключительном этапе будут соревноваться представители 26 государств.
Ранее певица Мария Толмачёва, которая представляла Россию на Евровидении в 2014 году вместе с сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятёрку лучших исполнителей конкурса. По мнению Толмачёвой, у участницы от РФ песня «очень интересная».