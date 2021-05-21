Бывшая участница Евровидения предсказала итоговое место Манижи

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что то, как певица Манижа попала на Евровидение от России, нельзя назвать национальным отбором. При этом её номер «находится за гранью вкуса»: в нём нет музыки, только набор слов, оскорбительный для русской женщины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Думаю, специально такой провокационный номер был отправлен, чтобы был шум. Отвратительный номер. Но факт есть факт — общественность не смогла этому противостоять, и Манижа поехала с ужасным номером на Евровидение....