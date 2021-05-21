Бывшая участница Евровидения предсказала итоговое место Манижи

Певица Мария Толмачёва, которая представляла Россию на Евровидении в 2014 году вместе с сестрой Анастасией, предрекла певице Маниже попадание в пятерку лучших исполнителей конкурса, сообщает РИА Новости.
Мы желаем Маниже только удачи, чтобы у неё всё получилось. Потому что песня у неё очень интересная. Она очень сильно цепляет людей, — пояснила певица.
При этом итоговые результаты международного конкурса Толмачёва считает непредсказуемыми.
Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У неё большая поддержка, за неё люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем, — отметила Толмачёва.
Финал пройдёт 22 мая. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00.
Ранее стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов не понимает, как певица Манижа попала на Евровидение от России. Он отметил, что её номер «находится за гранью вкуса»: в нём нет музыки, только набор слов, оскорбительный для русской женщины. При этом Соседов назвал своего фаворита. По его мнению, лучшие шансы у 18-летней мальтийской певицы Дестини Чукуньере.