Манижа назвала личный топ-3 «Евровидения — 2021»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский актёр Сергей Безруков в программе «Антонимы» с Антоном Красовским на RT рассказал о хейте в соцсетях. Он объяснил, что хуже всего было, когда он поддержал возвращение Крыма в состав России.

На вопрос телеведущего, была ли такая же реакция, когда Безруков снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции, артист ответил утвердительно. С Конституцией. Но когда ты понимаешь, что это не...