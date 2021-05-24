Манижа назвала личный топ-3 «Евровидения — 2021»

https://static.news.ru/photo/c1c8b63e-b9d9-11eb-be5a-96000091f725_660.jpgМанижаФото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Трёх личных фаворитов конкурса «Евровидение — 2021» назвала в эфире Первого канала певица Манижа, представлявшая в этом году Россию на европейском конкурсе песни.
Выступая в программе «Вечерний Ургант», Манижа особенно отметила Исландию, Литву и Швейцарию.
Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали... И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила, — рассказала певица.
Манижа в финале конкурса «Евровидение — 2021» заняла 9 место. Победителями стала рок-группа из Италии Måneskin.
Ранее певица заявила, что не планирует принимать участие в конкурсе во второй раз. По словам артистки, она поедет на конкурс ещё раз только в том случае, если её позовут в качестве ведущей или же ради классной коллаборации.