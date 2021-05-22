«Не люблю так»: Манижа не поедет на Евровидение во второй раз

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Певица Манижа, которая представила Россию на Евровидении, заявила, что не планирует принимать участие в конкурсе во второй раз, пишет StarHit.

Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое. Нет, я не поеду во второй раз, — пояснила она.

По словам артистки, она поедет на конкурс ещё раз только в том случае, если её позовут в качестве ведущей или же ради классной коллаборации.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что девятое место, которое представительница России Манижа заняла по итогам Евровидения, — это позор для «великой страны». Он подчеркнул, что на конкурс надо было посылать других музыкантов. По словам Жириновского, такой результат для России является позорным. Он уверен, что Манижа не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы.

Представительницу России публика приняла тепло: выступление сопровождалось шквалом аплодисментов, однако до победы Маниже всё равно оказалось далековато. Исполнительница с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла лишь девятое место, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. В общей сложности девушка набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Причём из жюри максимальные 12 России присудил только Азербайджан.