Жириновский оценил выступление Манижи на Евровидении

https://static.news.ru/photo/579f5354-bbcc-11eb-8770-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что девятое место, которое представительница России Манижа заняла по итогам Евровидения, — это позор для «великой страны». Он подчеркнул, что на конкурс надо было посылать других музыкантов. Слова политика приводит РИА Новости.

Группа Måneskin из Италии на Евровидении заняла первое место, получив 524 балла. На второй строчке расположилась Франция (её представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами.

По словам Жириновского, такой результат для России является позорным. Он уверен, что Манижа не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы.

Чтобы победить, нужна изюминка. Просто выйти и открывать рот — красивый голос, музыка, слова — не идёт... Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то, — сказал политик.

Жириновский также вспомнил победу «бородатой женщины» Кончиты Вурст на Евровидении и отметил, что этот «парень под девушку» получил больше всех голосов.

Представлявшая Россию на Евровидении в 1994 году певица Мария Кац в разговоре с журналистами критически отозвалась о результатах музыкального конкурса. Победившие на нём итальянцы исполнительнице категорически не понравились.