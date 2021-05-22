Бывшая участница «Евровидения» от России раскритиковала победителей

https://static.news.ru/photo/594085c2-bbac-11eb-93b1-96000091f725_660.jpg Мария Кац Фото: kashamatz/facebook.com

Представлявшая Россию на «Евровидении» в 1994 году певица Мария Кац в разговоре с журналистами критически отозвалась о результатах прошедшего музыкального конкурса. Победившие на нём итальянцы (группа Måneskin) исполнительнице категорически не понравились. Слова певицы передаёт телеканал RT.

Группа Måneskin заняла первое место на Евровидении, получив 524 балла. Второе место заняла Франция (её представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами. Представлявшая Россию Манижа по итогу обосновалась на девятой позиции.

Кац сказала, что итальянская группа ей категорически не понравились. Певица высоко оценила выступление Манижи и рассказала о своём фаворите из числа конкурсантов. По её словам, победы на конкурсе гораздо больше заслуживал представитель Швейцарии Gjon’s Tears.

Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад, — заявила исполнительница.

Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила в беседе с РБК, что гордится страной после выступления Манижи. Певице в этом году выпала честь представлять Россию. Артистка объяснила, что исполнительница — «фантастическая личность», неравнодушный и отзывчивый человек.