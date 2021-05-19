«Фантастическая личность»: Хаматова загордилась Россией после номера Манижи

https://static.news.ru/photo/9d116e0a-b94b-11eb-8d3a-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Актриса Чулпан Хаматова заявила в беседе с РБК, что гордится страной после выступления Манижи на Евровидении. Певице в этом году выпала честь представлять Россию. Артистка объяснила, что исполнительница — «фантастическая личность», неравнодушный и отзывчивый человек.

Я очень её люблю (Манижу. — NEWS.ru) и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. Собственно, для меня не было вопросов, — отметила звезда.

Кинодеятель добавила, что композиция Манижи Russian Woman («Русская женщина»), с которой она выступит на сцене конкурса, — «о ценностях свободы и ответственности женщины за то, что происходит вокруг».

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Представительница РФ — певица Манижа — выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00. Запись полуфинального номера Манижи набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и само шоу. Полную версию концерта просмотрели 1,8 млн раз. На втором месте среди самых популярных — украинская группа Go_A с песней Shum (1,4 млн), на третьем — киприотка Елена Цагрина с композицией El Diablo (900 тысяч).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что номер певицы Манижи, представляющей РФ на Евровидении, является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. По его словам, исполнительницу выставят «в качестве пугала». По мнению парламентария, звезда не умеет петь и поэтому не имеет права считать себя артисткой. Милонов сравнил её с израильской участницей конкурса Нетой Барзилай, победившей на шоу в 2018-м, назвав последнюю «ужасной бабой».