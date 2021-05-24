«Тупые»: Соловьёв раскритиковал Манижу за «гендерные хрени» на Евровидении

https://static.news.ru/photo/4e881b20-bd1b-11eb-b062-96000091f725_660.jpg Фото: Соловьёв LIVE / youtube

Российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой песни Манижи Russian Woman, с которой она заняла девятое место на Евровидении-2021. В своей передаче «Соловьёв LIVE» журналист заявил, что попытки протащить «все эти гендерные хрени» в Европе никому не интересны, потому что тема уже несколько лет как неактуальна на местного зрителя.

Вы пытаетесь следовать моде, которой нет. И ради чего вы предаёте нашу национальную культуру? Кто написал эту песню, о чём она? Вот и получили тяжело нюхающего итальянца-победителя, — возмутился Соловьёв.

Он не понимает, зачем певица выставила на заднем экране десятки видео с женщинами, которые ей подпевали. По мнению журналиста, они никакого отношения к образу русской женщины не имеют, их взяли только потому, что «они какие-то не такие».

Пишут тут: победа Манижи — девятое место. Это поражение! Потому что со всеми вашими политическими призывами, вы про музыку забыли. <...> Вы и здесь всё про***, потому что вы тупые, — прокричал ведущий.

Ранее певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», раскритиковала победившую группу Måneskin за скандал с наркотиками. Артистка подчеркнула, что у вокалиста Давида Дамиано и у коллектива в целом «огромная фан-база подростков».

При этом результат теста на наркотики, проведённый солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давиду, оказался отрицательным. Европейский вещательный союз (EBU) закрыл расследование и принёс исполнителю свои извинения.