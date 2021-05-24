Манижа раскритиковала победителей Евровидения за скандал с наркотиками

https://static.news.ru/photo/91825f34-bc77-11eb-9033-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», раскритиковала победившую группу Måneskin за скандал с наркотиками. Артистка подчеркнула, что у вокалиста Давида Дамиано и у коллектива в целом «огромная фан-база подростков», передаёт РЕН ТВ.

Манижа отрицательно относится к запрещённым веществам, особенно когда исполнители употребляют наркотики публично. Певица убеждена, что артисты должны нести ответственность перед своей аудиторией за поступки. Кроме того, Måneskin слушают не только совершеннолетние.

Я в своём творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. И мне кажется, их пример — не совсем правильный, — добавила Манижа.

Группа Måneskin не успела победить на Евровидении, как оказалась в центре скандала. Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков во время эфира. Камеры запечатлели момент, где итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос. Это вызвало у поклонников беспокойство, однако на пресс-конференции он оправдался.

Несмотря на то что певец нашёл, чем объяснить своё подозрительное действие, участники группы всё равно заявили о готовности сдать тест на наркотики.