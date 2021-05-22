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Солист победившей на Евровидении группы Maneskin сдаст тест на наркотики

09:16, 24 мая 2021
Давид Дамиано Давид Дамиано Фото: vk.com/mymaneskin

Давид Дамиано, солист итальянской группы Måneskin, которая одержала победу на конкурсе «Евровидение», добровольно сдаст тест на наркотики, сообщает Европейский вещательный союз.

Там отметили, что коллектив решительно отверг все обвинения.

Певец, о котором идёт речь, пройдёт добровольный тест на наркотики по прибытии домой, — говорится в сообщении.

По словам организаторов конкурса, участники Måneskin заявили о готовности сдать тест на наркотики сразу после появления слухов, однако провести его в такое позднее время было невозможно. Также в союзе прокомментировали объяснения коллектива о том, что Давид убирал осколки разбитого стакана.

Союз может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте, — сообщили организаторы.

Ранее солиста группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Во время трансляции конкурса было видно, как итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос. Это вызвало у поклонников беспокойство, однако на пресс-конференции он поспешил их успокоить.

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