Подруга Хлебниковой рассказала о самочувствии пострадавшей в пожаре певицы

Подруга Марины Хлебниковой Нина Брусянина рассказала, как чувствует себя пострадавшая при пожаре певица. Звезда 90-х месяц провела в реанимации, сейчас она может говорить, но даётся ей это с большим трудом, рассказала подруга артистки в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все ещё больна и слаба, — сообщила Брусянина.

Другая подруга Хлебниковой Наталья Гулькина заявила, что не верит в версию пожара из-за непотушенной сигареты. Солистка «Миража» напрочь опровергает слухи, что артистка могла быть пьяна и уснула с зажжённой сигаретой.

Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла, — заявила Гулькина.

Сейчас певица находится в обычной палате, её здоровье постепенно восстанавливается, но о полном выздоровлении речи не идёт. Врачи диагностировали у 56-летней Хлебниковой 20% ожогов тела, большинство — в области головы. Артистке предстоит длительное восстановление и множество операций. Есть риск, что она больше никогда не будет петь.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась комната певицы на втором этаже. Артистку экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось, что состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, её перевели из реанимации в палату. Сейчас к Хлебниковой по-прежнему не пускают никого, кроме родных.