Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/b412977c-5f1f-11eb-8254-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Алла Пугачёва прибегает к процедурам на аппаратах Альтера и Фрактора. Такое предположение высказал пластический хирург Александр Вдовин. По словам специалиста, механизм изобрели в США, там он пользуется большой популярностью.

Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, эти процедуры способны сократить кожный покров на 20–40% в зависимости от пациента. То есть происходит подтяжка лица без скальпеля, — сказал хирург порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, Вдовин напомнил, что пластические операции стали табу для Примадонны в связи с её возрастом и состоянием здоровья. Однако певица прибегает к инъекциям ботокса и другим косметологическим процедурам.

Ранее в Сети появилось фото Пугачёвой с небрежной укладкой и в шифоновом платье с цветочным принтом. Снимок вызвал бурную реакцию фанатов Примадонны, писал NEWS.ru.