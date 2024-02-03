Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы SHOT: мужчина с «лицом Чикатило» пытался увезти на своем авто певицу Бьянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бьянка (Татьяна Липницкая)

Telegram-канал SHOT сообщил, что певицу Бьянку (Татьяну Липницкую) пытались похитить в центре Москвы. Мужчина с «лицом Чикатило» подошел к ней и потребовал сесть в его автомобиль.

SHOT пишет, что инцидент произошел накануне около шести вечера, когда певица поехала на маникюр. Возле салона красоты к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в машину. Бьянка закричала и спугнула «похитителя». Мужчина убежал. По описанию певицы, он был высоким — около двух метров, в тёмном пуховике, а лицом походил на Чикатило.

Ранее Бьянка рассказала, что ей удалось сбросить 32 килограмма после обращения к эндокринологу, который обнаружил гормональные проблемы и выписал необходимое лечение. R’n’B-исполнительница добавила, что поддерживать фигуру ей помогает спорт и лечебная физкультура.

Бьянка призналась, что не соблюдает строгую диету, однако все же не позволяет добавлять в свой рацион вредную пищу. Она по-прежнему ест любимые блюда, а также допускает употребление игристого вина.